Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от Трето бригадно командване обезвредиха днес една британска ръчна отбранителна граната № 36М Mills и една ръчна граната тип „Бухалка“. Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, област Благоевград.

Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност. Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

