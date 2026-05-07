Снимка: Министерството на отбраната на Република България
Боеприпасите бяха унищожени край Благоевград при спазване на мерките за безопасност
Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от Трето бригадно командване обезвредиха днес една британска ръчна отбранителна граната № 36М Mills и една ръчна граната тип „Бухалка“. Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, област Благоевград.
Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност. Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев. Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.
