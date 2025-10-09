Снимка: Министерство на отбраната
Те са открити при изкопни дейности
Специализиран екип от Сухопътните войски обезвреди невзривени боеприпаси, открити в квартал „Бояна“ в София. Те са открити по време на изкопни дейности.
На място военнослужещите, под ръководството на капитан Борислав Манов, са установили, че намерените метални предмети са силно корозирали ръчни гранати тип „бухалка“.
В съответствие с всички мерки за безопасност гранатите са транспортирани и ще бъдат унищожени утре в ненаселен, обезопасен район.Редактор: Цветина Петрова
