Междуведомствената комисия към НСО, свързана с охраната на застрашени лица, които са част от властта, е провела заседание и е взела решения. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в отговор на въпрос на NOVA относно информацията по случая и същевременно защити работата на ведомството в рамките на краткия му мандат.

Припомняме, че междуведомствената комисия е съставена от МВР, НСО и ДАНС.

„Да, действително миналата седмица имаше заседание на тази комисия. Тя е взела своите решения. МВР през тези два месеца и половина показа, че може да работи смело, че не се страхува, че работи съобразно закона, че е безкомпромисно и че не проявява двойни стандарти. В рамките на този период ние трябваше да решаваме изключително сложни и чувствителни задачи за много кратко време, но смея да твърдя, че се справихме“, заяви Дечев.

По отношение на оценката за свършеното от служебното правителство и по-конкретно от Министерството на вътрешните работи, министърът направи обобщение на постигнатото и подчерта, че обществената оценка според него е положителна. Дечев изтъкна ограниченията на един служебен кабинет спрямо редовно правителство.

Кой има право на държавна охрана и при какви обстоятелства?

„Мисля, че българските граждани дадоха много добра оценка на работата както на цялото правителство, ръководено от премиера Андрей Гюров, така и в частност на Министерството на вътрешните работи, което аз ръководих, благодарение на доверието, което ми беше гласувано. В рамките на тези два месеца и 17-18 дни ние трябваше да решаваме за изключително кратко време много сложни и трудни задачи. Опитахме се и смея да твърдя, че постигнахме значителни успехи. Трябва да е ясно, че това не може да се сравнява с работата на едно редовно правителство с четиригодишен хоризонт и стабилна парламентарна подкрепа“, заяви министърът.

Той допълни, че приоритетите на МВР в този период са били насочени към оперативна ефективност и бърза реакция при ключови проблеми, като подчерта, че част от постигнатите резултати са видими и в международното полицейско сътрудничество.

„В този кратък период се наложи да действаме бързо и координирано, включително в международни операции, които изискват висока степен на синхрон между различни служби и държави. Убеден съм, че МВР показа, че може да бъде надежден партньор и да изпълнява ангажиментите си професионално и без колебание“, посочи Емил Дечев.