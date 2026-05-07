79-годишен шофьор е блъснал пешеходец и велосипедист, след като объркал педалите и вместо спирачка натиснал газта. По данни на СДВР инцидентът станал в столичния квартал "Люлин 3", на булевард бул. „Захари Стоянов“.

Малко след 18 ч. в четвъртък е подаден сигнал към Спешна помощ за двама тежко ранени ранени мъже - на 32 и 47 години. И двамата са хоспитализирани.