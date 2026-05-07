Преходът от служебна към редовна власт и какви са заявките на политиците и очакванията на обществото? Темата в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха журналистът от OFFNews Ружа Райчева, журналистът Георги Марчев и Юри Велев, който е зам. главен редактор на „24 часа”.

„Предизборната кампания беше добър пример за това, което Румен Радев смята да направи. То е да балансира двете крайности. Въпросът е докога може и е неизбежно крайните крила да изпаднат и да остане някакъв център”, каза Райчева и допълни „Очевидно има някакво затишие преди да се прави каквото и да е. Има и отсъствие от страна на Румен Радев, което опонентите му използват за атаки”, посочи тя.

Относно отказа на парламента да създаде комисия за имуществото на Делян Пеевски и Иво Прокопиев, Райчева коментира, че трябва да се даде заявка, че това управление е анти-Пеевски. „Имаме много комисии в миналото, от които са излизали важни неща и от които е имало последствия после”, допълни журналистът от OFFNews.

Първо редовно заседание на НС: Отхвърлиха създаването на комисия за разследване имуществото на Пеевски и за Иво Прокопиев

„Смятам, че „Прогресивна България” ще продължи формално да се движи по линията на спазване на правилата, че трябва органите, които по принцип водят разследване, да бъдат по някакъв начин активирани по темата и да се извърши през тях разследването, а не през парламента. Модата на тези комисии в парламента вече мина. В последните парламенти имаше доста временни комисии. Сега има положителни и отрицателни страни дали в такава временна комисия се вадят факти и обстоятелства или се пропагандира някоя от тезите без особени доказателства. Не мога да оценя все още дали това е отказ от разграждане на модела, или различна посока от досегашната от последните няколко парламента”, заяви Георги Марчев.

Темата за справедливостта стои много високо в общественото съзнание, смята Юри Велев. По думите му това е дълбок проблем, чието решаване изисква системен подход. „Имаме чисто нов парламент, съвършено различен от всички, които помним последните десет години. Виждаме, че ПП и ДБ приемат ролята на пасивно агресивни, а новият победител показва друга роля”, каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

ПОВЕЧЕ ЗА НОВАТА ВЛАСТ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова