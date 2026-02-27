Снимка: iStock
Ударили са се микробус и лека кола
Катастрофа на магистрала „Тракия” временно спря движението в посока Бургас край Пловдив този следобед.
Инцидентът е станал на 122 км. Ударили са се микробус и кола, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.
Бързо се е образувала голяма колона от автомобили. Екип на „Пътна полиция” започна да отбива движението по обходен маршрут.
Малко преди 19:00 часа от АПИ съобщиха, че движението през участъка от магистралата е възстановено.Редактор: Ина Григорова
Източник: Ирина Шопова, кореспондент на БТА в Пловдив
