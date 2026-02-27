Катастрофа на магистрала „Тракия” временно спря движението в посока Бургас край Пловдив този следобед.

Инцидентът е станал на 122 км. Ударили са се микробус и кола, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Бързо се е образувала голяма колона от автомобили. Екип на „Пътна полиция” започна да отбива движението по обходен маршрут.

Малко преди 19:00 часа от АПИ съобщиха, че движението през участъка от магистралата е възстановено.

