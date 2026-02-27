Стачки в обществения транспорт започват в почти всички провинции на Германия, предупреждава Автомобилният клуб на страната (ADAC).

Смущенията в движението на автобуси и влакове на места може да продължат до 1 март. Стачни действия няма да има в провинция Долна Саксония, но в Саксония-Анхалт те ще продължат четири дни.

Влаковете на националния железопътен превозвач - „Дойче Бан“, ще се движат по разписание. Компанията и синдикатът на машинистите GDL са постигнали снощи споразумение за заплатите и избегнаха стачки, които заплашваха да засегнат пътническия и товарния транспорт в деликатен момент за държавния оператор. Това се случи след месеци на напрегнати преговори за заплащането и условията на труд за около 10 000 служители, които членуват в синдиката.

Стачка блокира частично обществения транспорт в Германия



От началото на февруари градският транспорт в голяма част от Германия периодично бива блокиран от целодневни стачки, обявени от синдиката Verdi в хода на колективните преговори. Автобусите, трамваите и метрото, управлявани от много общински предприятия, обаче ще останат в депата.

МВнР препоръча на българските граждани, които планират да пътуват във вътрешността на Германия, да следят информацията за статуса на стачните действия и транспорта на съответните сайтове или мобилни приложения. Според съобщението на МВнР стачката ще засегне и германския авиопревозвач Lufthansa.

Редактор: Цветина Петкова