Феста деле Мария е един от най-старите ритуали на Венецианския карнавал. През X век 12 млади венецианки били отвлечени от пирати. Драматичното им спасяване започва да се чества.

Парадът на 12 преоблечени момичета през Канале гранде е един от акцентите на годишния фестивал.

„Чувствам се невероятно в тази рокля. Не искам да я свалям”, признава Вероника Дория, една от участничките. 26-годишната жена работи в общинската болница на Венеция и живее в квартала, в който се е родила историята на Мариите.

„Винаги съм знаела историята. Тя ми е много скъпа. Още от дете винаги сме гледали традиционни паради. От години исках да бъда Мария, но тежах 100 кг. Не мислех, че е редно да бъда сред най-добрите жени, представляващи Венеция”, казва Вероника.

След като отслабва, тя решава да кандидатства и получава мястото си. Избрана е измежду 50 кандидатки. Днес най-накрая облича рокля в стил XVI век. „Малко се притеснявах, че няма да ми стои добре, но е много удобна”, признава Вероника.

За да бъдете Мария, трябва да сте между 18 и 28 години, да живеете във Венеция или да сте родени тук и да бъдете избрани от жури, съставено от видни членове на венецианския обществен живот.

„Мисля, че изборът е нещо повече от физическа красота. Става въпрос за личност, автентичност, емпатия и това, което ни свързва с този град”, казва Вероника.

Шествието на Мариите отбелязва драматично събитие от Средновековието. Преди повече от хиляда години пирати отвлекли 12 млади жени от църква по време на сватбените им тържества. Дожът, или владетелят на Венеция, заедно с жителите на града успял да спаси жените.

„Всичко се случва по време на карнавала, така че сега хората празнуват спасяването и браковете на 12-те момичета с празника на Мариите през карнавалния сезон", обяснява Вероника.

Тогава Мариите се появявали преди сватбите си в публично шествие. Дожът и богатите венецианци им дарявали рокли, бижута и зестри. Днес Мариите пътуват с гондола по Канале гранде до площад „Сан Марко“ и привличат много туристи.

Хората отбелязвали Празника на Мариите до късното Средновековие, след което изоставили традицията за няколко века. Организаторите на карнавала я възраждат през 1999 г. Зрители от цял свят очакват с нетърпение представянето на 12-те избрани Марии.

Редактор: Ина Григорова