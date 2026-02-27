Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разочарован от позицията на Иран в преговорите, но добави, че все още не е решил дали да изпълни заканите си за атака. Ден след преговорите между САЩ и Иран в Женева Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“. „Не сме взели окончателно решение“, каза той, когато беше попитан за възможна атака.

„Не сме особено доволни от начина, по който преговаряха. Те не могат да имат ядрени оръжия и не сме възхитени от начина, по който преговарят. Не искаме Иран да притежава ядрени оръжия, а те не казват тези златни думи“, обясни Тръмп.

Попитан дали евентуална атака би предизвикала тотална война в Близкия изток, Тръмп отговори: „Мисля, че винаги може да се каже, че има риск. Знаете, когато има война, всичко е рисковано, както доброто, така и лошото“.

Припомняме, че през първия си мандат републиканецът развали ядреното споразумение, договорено от предшественика му Барак Обама, в което Иран се съгласи на строги ограничения за обогатяването на уран.

Редактор: Дарина Методиева