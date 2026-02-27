Иранският външен министър Абас Арагчи определи атмосферата по време на третия кръг от преговорите в Женева като сериозна. Той добави, че по повечето елементи на потенциално споразумение със САЩ има разбирателство.

Арагчи заяви, че непреките преговори с американската делегация са навлезли в по-сериозна и задълбочена фаза. Третият кръг е бил значително по-сериозен и е продължил по-дълго от предходните разговори, като по време на него двете страни са обсъдили ключови елементи, които биха могли да залегнат в основата на споразумение.

След преговорите в Женева: САЩ и Иран отбелязаха значим напредък

„Има съгласие по повечето от тези елементи. Начинът, по който те ще бъдат разгледани, естествено изисква по-подробни дискусии на по-късен етап. Поради тази причина беше решено нашите експерти да проведат среща с Международната агенция за атомна енергия следващия понеделник - 2 март. Някои технически аспекти трябва да бъдат обсъдени там, за да се изяснят тези технически измерения, така че впоследствие да можем да вземем решения на политическо ниво“, каза иранският пръв дипломат. „Следващата ни среща със САЩ също ще се проведе след около седмица, след като бъдат подготвени някои документи и извършени необходимите прегледи. Точният ѝ час ще бъде определен чрез контактите, които ще осъществим“, добави той.

Кореспондентът на CNN Фредерик Плайтген коментира, че последният кръг от преговори между Съединените щати и Иран се отличава със значително по-продължителен и задълбочен характер в сравнение с предишните срещи. Докато предходните разговори са продължавали по няколко часа, този път те са били организирани в две отделни сесии по три часа, което според наблюдатели показва по-сериозен фокус върху детайлите и по-структуриран диалог между двете страни.

По информация от участници в процеса Иран е пристигнал на преговорите с предварително изготвено предложение, каквото именно е било поискано от американската страна на предходната среща. Тогава САЩ са очертали своите основни позиции и „червени линии“, като са настояли Техеран да представи конкретен документ с предложения. Според източници това е послужило като база за настоящите дискусии, които вече са навлезли в по-конкретни теми.

Въпреки напредъка по организационен план остават съществени разногласия. Основният спорен въпрос продължава да бъде ядрената програма на Иран и по-специално обогатяването на уран. Иранската позиция е, че това представлява суверенно право и страната няма намерение да се отказва от него. От американска страна обаче се настоява за ограничаване или прекратяване на тази дейност. Засега не е ясно дали Вашингтон би приел компромисен вариант, например ограничено обогатяване за медицински или научни цели.

Друг ключов елемент в преговорите е въпросът със санкциите. Техеран подчертава, че облекчаването им е решаващо условие, ако страната трябва да направи значителни отстъпки по ядрената си програма. Иран настоява за премахване както на американските санкции, така и на ограниченията, наложени от Съвета за сигурност на ООН, тъй като икономиката на страната е под силен натиск.

САЩ обявиха нов пакет санкции срещу Иран

На фона на дипломатическите разговори напрежението в региона остава високо, включително заради засилено американско военно присъствие. Иранските представители предупреждават, че при евентуална атака ще последва ответна реакция. Очакванията сега са насочени към позицията на президента на САЩ, който ще даде оценка на постигнатото в преговорите и ще очертае следващите стъпки в процеса.

Редактор: Цветина Петкова