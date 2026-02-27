Българският бизнес има нужда от вноса на работна ръка от трети страни, защото тук няма достатъчно хора, които са склонни да работят в тези сектори. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS председателят на Асоциацията по трудова миграция и трудова мобилност у нас Марин Демировски. Той коментира нашумялата отново напоследък тема за вноса на работна ръка от страни извън ЕС.

По думите на Демировски аргументът, че тук става дума за социален дъмпинг, не е верен. "България има нужда от работна сила не по идеологически причини, а поради демографска необходимост. Работната сила застарява, това е главният проблем на българската икономика, но и на европейската. Проблем има цяла Европа, Русия, Западните Балкани. Тези хора, които идват - работят в сектори, в които европейците не искат да работят. Сектори, в които се изисква тежък физически труд, в който има по-високи рискове за човешкото здраве, така че не става дума за социален дъмпинг", подчертава той.

Що се отнася до профила на хората, които пристигат у нас, Демировски разказва: "Търсим хора от всички сегменти и за всички икономически отрасли. Проблемът е навсякъде, не само в нискоквалифицирания труд, търсим и висококвалифицирани. Търсят се хора икономисти, шофьори, земеделие, инженери, производство. Идват хора от всички социални слоеве и възрасти. Има хора от всички групи - такива, които искат да останат трайно, това са главно от Индия и Непал, и такива, които идват за сезонна работа".

Все пак, макар желанието на бизнеса да е тази схема да бъде разширена, експертът заяви, че това е трудно, заради административни спънки. "Като имате нужда - влизаме в един много тежък административен цикъл, който трае от 6 до 10 месеца реално. Това е трагично за българския бизнес, защото процедурата е тромава. Това означава, че държавната администрация не е подготвена. Забавянето идва навсякъде по процедурите - Миграция, Агенция по заетостта, НАП и външните консулски служби", обясни Демировски.

Един от аргументите против е идеята, че работодателите внасят работна ръка, просто защото е по-евтина. "Тази теза не е вярна. На българските работодатели чуждестранните служители не излизат по-евтино. Трябва да платят консултантски такси, пътни, пребиваване. Това не е по-евтино", твърди той.

Вносът не променя играта

Припомняме, че преди няколко седмици икономистът от Експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев публикува задълбочен доклад по темата, който изразява обратната позиция.

Според него, вносът на работна ръка не променя картината и недостигът не може да бъде решен по този начин. Данните в доклада показват, че той се задълбочава. Напротив - вносът, казва анализаторът, създава форма на социален дъмпинг, измествайки българските работници.

Според числата в България има достатъчно вътрешен резерв от хора, които нито работят, нито учат и препоръчва на властта да задейства схеми, с които да стимулира тези хора. Говорим за общо около неколкостотин хиляди души, а ако броим и българската диаспора в чужбина, активните възможности са за около милион души.