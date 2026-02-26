Бившата директорка на Лувъра Лоранс де Кар получава нова мисия, възложена директно от Елисейският дворец, съобщават френски издания, цитирани от БТА. Тя ще отговаря за развитието на сътрудничеството между големите музеи на страните членки на Г-7 в рамките на френското председателство на групата.

Назначението идва само дни след като Де Кар обяви, че се оттегля от ръководния пост в Лувъра, който заемаше в продължение на пет години. На нейно място беше назначен досегашният директор на Версайския дворец Кристоф Льорибо.

От президентската институция аргументират решението с „безспорния научен опит“ на Де Кар и нейната експертиза в управлението на водещи културни институции. Въпреки това конкретните параметри на новата ѝ мисия засега не са публично уточнени.

Оттеглянето ѝ от Лувъра идва след период на сериозни предизвикателства за музея. През последните месеци емблематичната институция стана обект на зрелищен обир посред бял ден, последван от два отделни случая на наводнения. Освен това беше разкрита измама, свързана с продажбата на билети, а установени структурни дефекти в една от залите наложиха нейното временно затваряне.

Лоранс де Кар пое ръководството на Лувъра през 2021 г. и беше първата жена начело на най-посещавания музей в света.

