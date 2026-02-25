Директорът на двореца Версай се очаква да поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Кар .

Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес. Той ще бъде натоварен със задачата да гарантира сигурността и да модернизира най-посещавания музей в света.

Във вторник Де Кар изпрати оставката си на президента Еманюел Макрон и той веднага я прие. Решението ѝ идва месеци след големия обир на бижута и поредицата от стачки на персонала на институцията.

Редактор: Ина Григорова