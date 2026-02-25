Снимка: БГНЕС, архив
Той ще бъде натоварен със задачата да гарантира сигурността и да модернизира най-посещавания музей в света
Директорът на двореца Версай се очаква да поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Кар.
Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес. Той ще бъде натоварен със задачата да гарантира сигурността и да модернизира най-посещавания музей в света.
Във вторник Де Кар изпрати оставката си на президента Еманюел Макрон и той веднага я прие. Решението ѝ идва месеци след големия обир на бижута и поредицата от стачки на персонала на институцията.Редактор: Ина Григорова
