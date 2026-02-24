Директорът на Лувъра Лоранс де Кар подаде оставка. Тя беше приета от президента Еманюел Макрон, съобщава "Франс 24". Решението на ръководителя на най-известния френски музей идва месеци след нашумял обир на бижута и поредица от стачки на персонала на институцията.

Френският президент заяви, че "това е акт на отговорност от страна на Де Кар във време, когато най-големият музей в света се нуждае от спокойствие и силен нов тласък за успешното изпълнение на големи проекти, свързани със сигурността и модернизацията му".

Лувърът беше разтърсен от обира през октомври миналата година, когато четирима крадци избягаха с бижута на стойност 102 милиона долара, които все още не са открити. Стачки също доведоха до редовни затваряния на популярния сред турсите парижки музей.

Видео:"Ройтерс"

Редактор: Станимира Шикова