Едва десетина руснаци се престрашиха да отдадат почит на руския опозиционер Борис Немцов на неговото лобно място - мост близо до Кремъл. Те оставиха цветя в негова памет, предаде "Франс прес". Немцов беше убит точно преди 11 години.

Опозиционерът, който беше вицепремиер по време на президентството на Борис Елцин (1991–1999), преди да стане яростен противник на следващия руски президент - Владимир Путин, беше застрелян с четири куршума на 27 февруари 2015 г. Тогава той беше на 55 години.

В миналото стотици хора се събираха на това място около импровизирания мемориал за годишнината от смъртта му. Тази година обаче малцина се осмелиха да направят това. „Толкова малко хора, всички са го забравили“, заяви възрастен мъж, който отказва да назове името си. „Всички са уплашени“, каза жена, стояща наблизо.

След началото на мащабната офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. Кремъл въведе строги закони за военна цензура, които заглушиха гласа на критиците и продължават да всяват страх. На 27 февруари 2022 г. демонстранти организираха протест срещу войната пред мемориала на Немцов. Той самият се противопостави през 2014 г. на анексията на Крим и на подкрепата на Москва за сепаратистите в Източна Украйна.

Тази сутрин западни посланици и дипломати – общо около 30 души – положиха червени карамфили пред мемориала на мястото, на което беше убит политикът. Съвсем наблизо силите на реда наблюдаваха случващото се, а полицаи с мегафони призоваваха хората да се разпръснат и да не блокират движението.

Според поддръжниците му Немцов е можел да поведе страната по демократичен път. „Русия трябваше да има лидер точно като Немцов“, каза пред "Франс прес" 79-годишният учен Сергей. „В момента тук всички са потискани, всички са преследвани, хората са в затвора“, оплака се той, без да посочва фамилията си.

„Надеждите на цялата страна се крепяха на него. Ние всички, които искахме да бъдем свободни тук, се уповавахме на него", каза 66-годишната Олга Виноградова, която заедно с други доброволци грижливо поддържа мемориала на Немцов.

Снимка: Getty Images

Физик по образование, Борис Немцов стана известен през 90-те години като млад либерален губернатор на област Нижегородска област. Той беше сочен като възможен наследник на Борис Елцин. В крайна сметка обаче на власт в края на 1999 г. дойде бившият агент на КГБ Владимир Путин. Първоначално Немцов му оказа колеблива подкрепа, преди да стане един от неговите противници. През следващите години Немцов до голяма степен загуби популярността си и към момента на убийството си беше по-скоро второстепенна фигура в руската политика. Въпреки това неговото убийство шокира страната и света.

Поддръжниците му обвиняват чеченския лидер Рамзан Кадиров, че е наредил убийството. Той отрича това. Петима чеченци бяха осъдени на тежки присъди за извършването на престъплението, но поръчителите никога не бяха арестувани. Един от осъдените – Темирлан Ескерканов – беше помилван и освободен през 2024 г., след като се присъедини към руската армия и беше изпратен на фронта в Украйна.

Борис Немцов беше един от първите поддръжници на Алексей Навални, който почина през 2024 г. в арктически затвор и който според неговия екип е станал жертва на отравяне, наредено от Кремъл. Руските власти отричат тези обвинения.

Основните противници на Владимир Путин са в изгнание, в затвора или мъртви.

Редактор: Цветина Петрова