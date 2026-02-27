Повече от шест часа продължи изслушването на Хилъри Клинтън пред Конгреса на САЩ. Бившата първа дама и държавен секретар беше призована от парламентарна комисия, за да каже какво знае за скандалния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Изслушването се проведе в елитно градче край Ню Йорк, където живее семейство Клинтън. То беше закрито, въпреки че самата Клинтън поиска медиите да бъдат допуснати.

Пред комисията съпругата на 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън каза, че никога не е посещавала имотите на Епстийн, не е летяла с частния му самолет и не знае нищо за престъпната му дейност. Клинтън нарече призоваването ѝ „политически театър“ и подкани комисията да разпита Доналд Тръмп, който с години е имал контакти с Епстийн.

"Не зная колко пъти трябва да кажа, че не познавам Джефри Епстийн. Никога не съм била на острова му, в именията или офисите му. Това съм заявявала публично много пъти. Накрая изслушването стана доста странно. Бях питана за НЛО и за "Пицагейт" - една от най-подлите и фалшиви конспиративни теории в интернет. Тя служеше за основа на питания на депутатите към мен", заяви Клинтън.

По-късно днес ще бъде изслушан и Бил Клинтън, който също е общувал редовно със скандалния милионер.

Редактор: Станимира Шикова