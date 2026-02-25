Покойният професор Стивън Хокинг се появи широко усмихнат в компанията на две жени по бикини на снимка от новите разсекретени файлове в досиетата "Епстийн". Публикуваните документи хвърлят светлина върху опитите на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн да привлече представители на академичния елит, пише "Таймс".

Семейството на Хокинг твърди, че жените, които позират до известния британски физик, са били негови дългогодишни болногледачки в Обединеното кралство. Ученият почина през 2018 г. на 76-годишна възраст, след като живя повече от 50 години с амиотрофична латерална склероза - прогресиращо и нелечимо невродегенеративно заболяване, което го парализира изцяло.

Новооткрити снимки и видео хвърлят светлина върху връзките на Тръмп с Джефри Епстийн (СНИМКИ)

Семейството му съобщи, че снимката е направена по време на научен симпозиум през 2006 г. в петзвездния хотел „Риц-Карлтън“ на остров Сейнт Томас, където Хокинг е изнесъл лекция по квантова космология. Конференцията се е състояла пет месеца преди Епстийн да бъде обвинен в склоняване към проституция на непълнолетно лице.

Bikini-clad women pictured with Stephen Hawking in Epstein files were his carers, family claims https://t.co/xJitljpIGj pic.twitter.com/2eexHyCPeb — New York Post (@nypost) February 25, 2026

Хокинг е бил сред 21 учени, които са посетили Сейнт Томас на Вирджинските острови и острова на Епстийн - Литъл Сейнт Джеймс, като част от събитието „Енергията на празното пространство, която не е нула“.

В публикация в блог на фондация Jeffrey Epstein VI се посочва, че гостите са се събрали, за да „разговарят, да се отпуснат на плажа и да посетят близкото частно островно убежище на научния филантроп Джефри Епстийн, който финансира събитието“. Изглежда участниците в конференцията са разделили времето си между Сейнт Томас и Литъл Сейнт Джеймс, където Епстийн лично ги е посрещнал, пише "Таймс".

A photo from 2006 shows Stephen Hawking at a barbecue on Jeffrey Epstein’s private island. pic.twitter.com/3GXG1NFtwM — Ounka (@OunkaOnX) February 21, 2026

Хокинг и преди се е появявал на снимки, свързвани с Епстийн. Една от тях е от 2015 г., на която е заснет няколко други гости на вечеря на открито. На друга се вижда как се наслаждава на подводна обиколка на морското дъно край Литъл Сейнт Джеймс. Съобщава се, че Епстийн е модифицирал плавателния съд, за да може Хокинг, който използвал инвалидна количка, да има достъп до него.

"I taped his head to a chair."



Epstein didn't just host Stephen Hawking; he treated him like a prop.



Reports describe a disturbing scene where Epstein taped the physicist's head to a chair inside his submarine, finding the struggle "funny."



Even the world's most brilliant mind… pic.twitter.com/Pibn8dCKyn — غيث | Gaith (@ig9wi) February 3, 2026

Името на Хокинг се споменава поне 250 пъти в публикуваните над 3,5 милиона документа по случая на финансиста, но той никога не е бил заснеман заедно с осъдения сексуален престъпник. Присъствието му на снимките, свързани с Епстийн, не представлява непременно доказателство за неправомерни действия.

През януари имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържаха непотвърдени твърдения, че Вирджиния Джуфре - една от изобличителките на сексуалните престъпления на Епстийн, е обвинила Хокинг в „участие в оргия с непълнолетни“.

В имейла, написан от Епстийн по този повод, се казва: „Можете да предложите награда на всеки от приятелите, познатите или членовете на семейството на Вирджиния, които се явят и помогнат да се докаже, че твърденията ѝ са неверни. Най-силното е вечерята с Клинтън и новата версия на историята във Вирджинските острови, според която Стивън Хокинг е участвал в оргия с непълнолетни“.

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Хокинг се разделя с втората си съпруга Илейн Мейсън през 2006 г. Преди това той е женен за Джейн Хокинг в продължение на 30 години - до 1995 г. Двойката има три деца.

Джуфре, която се самоуби през април 2025 г. на 41-годишна възраст, твърдеше, че е била жертва на секс трафик от страна на Епстийн и обвини принц Андрю в сексуално насилие. Делото беше уредено извън съда, след като бившият принц се съгласи да изплати на Джуфре 12 милиона паунда. Андрю винаги е отричал каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн.

Служители на Федералното бюро за разследване също са получили непотвърден сигнал, според който Епстийн и Хокинг са посетили „изцяло мъжки гей клуб“ през 2011 г., сочат документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Епстийн често се представял като научен филантроп, опитвайки се да изгради връзки със Стивън Джей Гулд - палеонтолог и еволюционен биолог, Оливър Сакс - невролог, Джордж М. Чърч – молекулярен инженер, и Франк Уилчек - теоретичен физик, пише "Ню Йорк Таймс".

Харвардският университет съобщи, че преглед на връзките на институцията с осъдения педофил е установил, че той е дарил 9,1 милиона долара между 1998 и 2008 г. - всички преди осъдителната му присъда.

Редактор: Станимира Шикова