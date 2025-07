Новооткрити архивни видеозаписи и снимки разкриват непознати до момента подробности за отношенията между Доналд Тръмп и Джефри Епстийн, съобщава CNN .

♦ Снимки от 1993 г. потвърждават за първи път, че Епстийн е присъствал на сватбата на Тръмп с Марла Мейпълс. Този факт не беше широко известен досега.

♦ Кадри от модно събитие на Victoria's Secret в Ню Йорк през 1999 г. показват Тръмп и Епстийн да се смеят и да си говорят преди събитието на подиума. KFile на CNN разкрива кадрите при преглед на архивни видеоклипове на Тръмп от събития през 90-те години на миналия век и началото на този. Тръмп и Епстийн се появяват заедно в поне едно видео сред ограничените прегледани архивни кадри.

⇒ Новите кадри и снимки датират отпреди някои от известните правни проблеми на Епстийн. Те се появяват на фона на новото повдигане на върпоса за миналите отношения на Тръмп с милионера. Неотдавнашното решение на Министерството на правосъдието да не публикува отдавна обещани досиета, свързани с Епстийн, предизвика възмущение в някои части на движението MAGA на Тръмп.

Случаят "Епстийн": Доналд Тръмп съди The Wall Street Journal за 10 млрд. долара

В кратък разговор с CNN във вторник, президентът Тръмп, попитан за сватбените снимки, отговори: „Сигурно се шегувате“, преди многократно да нарече CNN медия, която разпространява „фалшиви новини“ и да затвори телефона.

В изявление пред CNN директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг заяви: „Това не са нищо повече от извадени от контекст кадри от безобидни видеоклипове и снимки на широко посещавани събития, за да се внуши нещо зловещо. Факт е, че президентът изгони Епстийн от клуба си, защото е извратен. Това не е нищо повече от продължение на фалшивите новини, измислени от демократите и либералните медии“.

• Твърденията, че Епстийн е малтретирал сексуално непълнолетни момичета, се появиха за първи път през 2005 г., което доведе до ареста му година по-късно. Той беше задържан отново през 2019 г. по федерални обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а по-късно почина в затвора, подхранвайки множество конспиративни теории. Съдебният лекар определи смъртта му като самоубийство чрез обесване.

Отношения в миналото

Връзката на Тръмп с Епстийн датира от 80-те години на миналия век и включва редовни участия в социални събития в Палм Бийч и Ню Йорк. Никой от правоохранителните органи никога не е обвинявал Тръмп в неправомерни действия по отношение на Епстийн.

Според „Вашингтон пост“ двамата са се скарали в средата на 2000-те години, което е произтичало от спор за нашумяла сделка с недвижими имоти в Палм Бийч.

Преди това снимки и видеоклипове многократно показваха, че двамата са били приятелски настроени. През 2019 г. NBC публикува кадри от парти, показващи как Тръмп общува с Епстийн през 1992 г.

Година по-късно, през октомври 1993 г., фотографът от висшето общество Дафид Джоунс прави снимки на откриването на кафене „Харли Дейвидсън“ в Ню Йорк, заснемайки Тръмп и Епстийн заедно.

🚨 Photos confirm for the first time that Jeffrey Epstein attended Donald Trump’s 1993 wedding to Marla Maples.



No wonder he’s desperate to change the conversation to Obama. Don’t let him. pic.twitter.com/lZc3UE9QAa