Той се подготвя за сцената на „Мистър Олимпия“, но извън залата посвещава времето си на добра кауза
Красимир Паунов се подготвя за сцената на „Мистър Олимпия“, но извън залата посвещава времето си на кауза - да помага на социално слаби младежи да тренират безплатно и да променят живота си чрез спорт. В рубриката "Предизвиквам те..." културистът сподели, че подготовката за най-голямата сцена в бодибилдинга е едно от най-трудните неща, които е правил, изисква изключителна дисциплина и включва тренировки два пъти дневно, както и стриктен хранителен режим, при който „всичко се яде по мярка, с грамажи, с везнички“.
По думите му строгият режим не е самоцел, а изгражда характер. „Дисциплината и характера, който изгражда, са най-големите плюсове“, каза Паунов. Той подчерта, че бодибилдингът не е лесен път: „Да си спортист, да си бодибилдер е изключително трудно. Не всеки има психиката, но ако успееш, те изгражда като човек.“
„Предизвиквам те”: Цвети Радойчева и нейният път към успеха
Паралелно с подготовката си, той разработва приложение съвместно с Националната спортна академия, което ще свързва треньори и желаещи да спортуват, включително хора без финансови възможности. „Ще помогнем на хората, които нямат възможност да плащат за скъпи треньори и диети - ще го направим безплатно, абсолютно за наша сметка“, заяви той. Целта е не само физическа промяна, но и подкрепа: „Да живеят по-добър живот и да покажем, че все още има добро в нас, като човеци.“
Културистът разказа и за любопитна среща с Дженнифър Лопес във фитнес зала в САЩ. „Говорихме си. Става въпрос за българския клек… останах с много приятно впечатление“, сподели той.
Целия разговор вижте във видеото.
