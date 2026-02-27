Красимир Паунов се подготвя за сцената на „Мистър Олимпия“, но извън залата посвещава времето си на кауза - да помага на социално слаби младежи да тренират безплатно и да променят живота си чрез спорт. В рубриката "Предизвиквам те..." културистът сподели, че подготовката за най-голямата сцена в бодибилдинга е едно от най-трудните неща, които е правил, изисква изключителна дисциплина и включва тренировки два пъти дневно, както и стриктен хранителен режим, при който „всичко се яде по мярка, с грамажи, с везнички“.

По думите му строгият режим не е самоцел, а изгражда характер. „Дисциплината и характера, който изгражда, са най-големите плюсове“, каза Паунов. Той подчерта, че бодибилдингът не е лесен път: „Да си спортист, да си бодибилдер е изключително трудно. Не всеки има психиката, но ако успееш, те изгражда като човек.“

Паралелно с подготовката си, той разработва приложение съвместно с Националната спортна академия, което ще свързва треньори и желаещи да спортуват, включително хора без финансови възможности. „Ще помогнем на хората, които нямат възможност да плащат за скъпи треньори и диети - ще го направим безплатно, абсолютно за наша сметка“, заяви той. Целта е не само физическа промяна, но и подкрепа: „Да живеят по-добър живот и да покажем, че все още има добро в нас, като човеци.“

Културистът разказа и за любопитна среща с Дженнифър Лопес във фитнес зала в САЩ. „Говорихме си. Става въпрос за българския клек… останах с много приятно впечатление“, сподели той.

Целия разговор вижте във видеото.