В рубриката „Предизвиквам те” Десислава Жаблянова ни среща с певицата Цвети Радойчева. Пред NOVA NEWS тя признава, че напоследък е изключително вдъхновена, уверена и с ясно съзнание за всяка направена крачка.

„Аз черпя положителна енергия от всичко. Смятам, че животът ни отразява и светът е огледало. Това, което живее вътре в нас, се отразява и навън”, споделя Цвети Радойчева.

И признава, че от 5-6 години се занимава с психология и психотерапия. „Причината, както при повечето хора, беше една вътрешна криза, която преживях в личен план. Сега съм изключително благодарна за това, което ми се случи, защото трансформирах себе си, обърнах се към самата себе си, осъзнах коя съм като душа и като мисия”, споделя певицата и допълва, че е много важно за хората да се погрижат за душите си.

„Това прави психотерапията – да осъзнаем кое е важно за нас, кои са ценните неща в нашия живот. Защото когато осъзнаем ценностите си, можем да заживеем автентично и със сърце”, казва тя.

В очакване на новата ѝ песен, Цвети показа на зрителите и как се правят мартеници.