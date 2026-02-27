Трябва ли София да се готви за стачка в транспорта? Този въпрос коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов. От синдиката днес са разговаряли с финансовия министър Георги Клисурски.

„Обяснихме му какви са дефицитите в четирите дружества, какви са условията на труд на хората, колко пари не достигат. За да се докара средна заплата за София, там се работи с 40% извънреден труд. Всичко му обяснихме. Сякаш ни разбра. Обеща да запознае МС и като влезе удължителният бюджет в НС да види дали може да се направи нещо между двете четения”, каза Костов. И добави, че е говорено също за БДЖ, за НКЖИ, за Български пощи.

Костов обясни, че има регламент, който задължава общината и държавата да разпределят парите в определена пропорция, по начин, по който да стигат, защото това е обществена дейност.

„Надявам се да има положителна развръзка в следващите 7 дни”, каза Костов. „Няма да казвам сега дали ще правим протести или стачки, тъй като веднага ще се политизира, както миналата година”, допълни той.

Цените на стоките и услугите

„От юни миналата година цените вървят стремглаво нагоре. Толкова много ги вдигнаха преди да дойде еврото, че го докарахме на европейски цени. Но не и на европейски заплати. В момента и 1-2% ръст означава много голяма абсолютна стойност”, коментира синдикалистът.

Той допълни, че от КНСБ 9 месеца събират данни от различни градове в страната и ги дават на КЗК и КЗП.

„Чухме, че са открили картел при прясното мляко. Сега чакаме да видим какви ще са санкциите. Много бавно върви цялата работа. И ако трябва да обобщя – институциите закъсняха. Регулаторите започнаха да вършат някаква работа, но много късно. Влязохме в еврото, цените се вдигнаха, без бюджет, без правителство. Перфектната буря, която средната класа и хората с ниски доходи за пореден път понесоха”, коментира Костов.

„Трябваше да имаме бюджет. Ако имахме, щяхме да имаме и пари, и капацитет, и ресурси”, смята синдикалистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова