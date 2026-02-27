Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за американския вестник "Вашингтон пост", че "няма шанс“ удар по Иран да въвлече страната му в дълга война в региона.

"Мисля, че всички ние предпочитаме дипломацията", добави Ванс, отбелязвайки, че "всичко наистина зависи от това какво правят и казват иранците“.

В четвъртък в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди разговорите Джей Ди Ванс каза пред телевизия "Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение.

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък". По думите му разговорите ще продължат в понеделник във Виена, като на този етап изгледите за споразумение са "по-сериозни от преди".

Според него страните са навлезли в сериозни дискусии за облекчаване на санкциите и ядрената тема. Въпреки тези положителни изказвания, разговорите се водят на фона на засилено американско военно присъствие в Близкия Изток, наред със заплахи от президента Доналд Тръмп, за военни действия при липса на споразумение.

