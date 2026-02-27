Снимка: iStock
Той е заподозрян в извърването на посегателства на над шест момчета на около 4-годишна възраст
Учител в детска градина е задържан в централната германска провинция Хесен по подозрение в многобройни случаи на сексуално насилие над деца, съобщи ДПА. Заподозреният е 34-годишен мъж без предишни присъди.
Най-вероятно той е извършил посегателства над шест момчета на около 4-годишна възраст по време на работа, като не се изключва жертвите му да са повече. Разследващите смятат също, че мъжът е създавал материали с детска порнография.
Парламентът прие по-тежки наказания за сексуални престъпления срещу деца
До задържането си той работил като учител в детска градина в градчето Гребенхайн.
Разследването започнало след проследяване на хронология на посещенията в Darknet, първоначално по подозрение за притежание на незаконни дигитални материали. При претърсване на жилището му са иззети множество устройства за съхранение на данни, както и изображения и видеоклипове.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни