На първо четене Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, с които значително се завишават санкциите за сексуални престъпления срещу деца и непълнолетни. С измененията развратът с деца до 16-годишна възраст ще се третира по същия начин, както престъпленията срещу малолетни, съобщи „24 часа“.

Съгласно приетите текстове, наказанието за секс с дете до 16 години ще бъде от 2 до 8 години лишаване от свобода, каквото досега се прилагаше за престъпления срещу малолетни. За блудство с дете до 16 години, което проституира, се предвижда от 3 до 10 години затвор, при положение че в действащия закон санкцията е до 3 години.

Предлагат по-тежки наказания за сексуални насилници на деца до 10-годишна възраст

За изнасилване на момиче до 16-годишна възраст наказанието се увеличава на от 10 до 20 години лишаване от свобода.

С промените се завишават санкциите и за т.нар. „онлайн примамване“. От 3 до 10 години затвор и глоба между 5 и 10 хиляди евро ще получават лица, които търсят контакт с ученици (включително десетокласници) с цел сексуални отношения или създаване на порнографско съдържание. Същите наказания се предвиждат и при склоняване на непълнолетни към участие в подобни дейности.

От 3 до 10 години „лишаване от свобода“ ще се налагат и на лица, които принуждават 16-годишни да гледат порнографски материали, при досегашни санкции между 3 и 7 години.

Законопроектът беше приет на първо четене със 141 гласа „за“ и 27 „въздържали се“, като въздържалите се са от Възраждане и трима народни представители от БСП. Предстои промените да бъдат разгледани и окончателно гласувани на второ четене.

