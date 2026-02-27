Италианското външно министерство призова днес италианските граждани да напуснат Иран и ги посъветва да бъдат изключително внимателни в целия Близък изток предвид трайно нестабилната ситуация със сигурността, предаде "Ройтерс".

"Приканваме италианците, намиращи се в Иран, или чието присъствие там не е крайно наложително, да отпътуват", посочи в изявление министерството, като отбеляза, че пътуването до Ирак или Ливан също не се препоръчва.

Полша призова гражданите си да напуснат незабавно Иран, Израел и Ливан

Министерството посъветва италианските граждани в Израел да са максимално предпазливи и бдителни.

Правителствата на няколко страни вече издадоха сходни предупреждение през последните дни. Великобритания съобщи днес, че временно изтегля персонала си от Иран и затваря посолството си във връзка с нарастващото напрежение в региона. САЩ изпратиха значителни военни сили в Близкия изток преди възможен удар по Иран на фона на продължаващите преговори между двете страни за ядрените амбиции на Техеран, без признаци за постигнат пробив.

МВнР призова българите да се въздържат от пътувания до Близкия изток

Редактор: Дарина Методиева