8-месечно бебе и 91-годишна жена бяха транспортирани днес с въздушни линейки от екипите на оперативните бази в София и Сливен.

Първият сигнал за медицинска помощ по въздух е получен от МБАЛ „Иван Скендеров ЕООД”– Гоце Делчев. Той е за 8-месечно бебе, в тежко състояние. Дежурният медицински екип д-р Тина Димитрова и медицинска сестра Поля Маркова от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в София се отзовали на сигнала. Заедно с пилотите капитан Александър Павлов и капитан Велин Андреев осъществяват полета между град Гоце Делчев и болнична вертолетната площадка на УМБАЛ "Света Екатерина". Екип на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" с детски реанимобил и в присъствието на д-р Тина Димитрова поели малкия пациент и го транспортирали до спешната болница.

Вторият сигнал е подаден от МБАЛ „Иван Селимински“ в Сливен за 91-годишна жена, пострадала след битов инцидент. Дежурният медицински екип д-р Мартин Младенов и сестра Веселина Стоянова, заедно с капитаните на полета от България Хели Мед Сървиз, транспортират пострадалата жена до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където е приета и оставена за лечение.

Редактор: Дарина Методиева