Специално жури дегустира над 100 багети
В Париж жури от експерти дегустира над 100 багети, приготвени от пекари от френската столица, в ежегодния конкурс за най-добра багета. Победителят ще получи награда от 4 хиляди евро и традиционно ще доставя хляб на Елисейския дворец.
По време на дегустацията се оценяват външният вид, аромат, вкус и структура на средата на популярното френско хлебче. От общо 143 багети, 29 са дисквалифицирани заради неспазени размери. А името на най-добрия пекар предстои да бъде обявено.
От селската питка до френската багета - тайните на вкусния хляб (ВИДЕО)
„По принцип в багетата винаги има само вода, брашно, сол и мая. Това са единствените задължителни съставки. Но след това всеки добавя своя малък личен щрих. Ако подредите всички пекари един до друг, ще видите, че багетите им са малко по-различни. В крайна сметка това е въпрос на алхимия – всеки има своя рецепта и начин на работа и съвсем естествено се получават различни багети“, обясни Паскал Барийон, който е заместник-председател на Съюза на пекарите в Париж.Редактор: Станимира Шикова
