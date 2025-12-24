Никой не е по-голям от хляба. Едва ли има друг ден в годината, в който можем да помислим и почувстваме по-ясно посланието на тази мисъл от Бъдни вечер. От хилядолетия до днес хлябът е неотменна част от всеки празник, а ритуалът по приготвянето му е свещенодействие. Никой не е по-голям от хляба, защото той е препитание, заедност, смирение, себеотрицание, равенство и истина.

Една книга ни връща към корените с десетки рецепти за различни видове хляб, подходящи както за празници, така и за делници. Един от най-големите символи на Бъдни вечер е содената питка. За тайните на приготвянето на различните видове хляб в предаването "Социална мрежа" по NOVA News разказаха занаятчията-хлебар Ралица Илиева и Илиян Илиев, които са автори на книгата "Никой не е по-голям от хляба".

Историята зад коледните обредни хлябове по стара българска традиция

"Истината е, че във всички наши традиционни рецепти, а аз съм от град близо до Родопите, се корени простотата – да има брашно и вода, за да имаме насъщния на масата. И в содената питка имаме само газирана вода, сода, брашно и малко мазнина. Така че - понякога най-простите неща са най-смислени и ни дават повод да сме благодарни за това, което сме имали през годината", разказа Ралица.

Според Илиян тайната за по-вкусна содена питка е само една. И тя е любовта.

"Мисля, че символиката, която носи този хляб, особено содената питка, не е случайно избрана за Коледа. За Бъдни вечер. Содената питка е символ на късмета – не само заради паричката, която някой намира вътре, а заради късмета всеки от нас да е на тази маса, да вземе парче от хляба и да бъде част от семейството", обясни той.

