Тази седмица в рубриката „Непознатите земи“ репортерът Иван Кънчев ни отвежда на екзотично приключение в горещата Намибия - земя, която пази вековните тайни на своите предци.

Казват, че за едни това е краят на света, но за други е начало. В края на пустинята Калахари се намира т.нар. „царство на бушмените“ - място, където древните традиции все още са живи.

Разликите между местното население и хората от модерната цивилизация са много, но съществуват и изненадващи прилики. Например при стомашни проблеми бушмените използват алое вера. Според тях растението е универсален лек - помага при слънчеви изгаряния, ухапвания и различни други неразположения.

„Сякаш изсмуква болката“, споделят те.

Коренното население на Намибия е известно със своите изключителни ловни умения. Бушмените могат да разпознаят по следите в пясъка какво животно е преминало, колко е било едро и колко време е изминало оттогава.

В региона Дамараленд се издига планината Брандберг - най-високата точка в страната. Близо час преход е необходим, за да се стигне до прочутата скална рисунка, известна като „Бялата дама“.

„Наричат я бяла заради праха. Всъщност фигурата е бяла само от кръста надолу и изобщо не изобразява жена, а мъж лечител. Той е танцувал дълго време върху пепел и затова е побелял, а не защото е бил бял човек“, разказва местен жител.