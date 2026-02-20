Снимка: iStock
Експедиция на NOVA и Explorers Club Bulgaria
Скачаме в лодките и се отправяме на плаване към Филипините. Там ни отвежда репортерът Алис Дамянова в рубриката „Непознатите земи”, която се излъчва неделя в предаването „Събуди се”. Сега ви срещаме с вечно веселите филипинци, диви скатове и пъстри рифове.
„Мабухай”. Този поздрав на езика тагалог ще чувате навсякъде – от летището, през градчетата и чак под палмите на плажа. Буквалното му значение е „Да живееш!” и „Добре дошли!”.
„Непознатите земи”: Филипините – между райските плажове и екстремните приключения (ВИДЕО)
Необятността на Филипините се простира на над 7 хиляди острова. Всеки от тях е готов да те плени по свой начин. Морският бриз и парещо слънце пък се сливат в едно. Времето сякаш забавя ход, а хоризонтът обещава приключения, скрити лагуни и истории, които чакат да бъдат преживени.
„Името „Баракуда” датира от 2000 година. Причината – преди да отворят езерото за обществеността, местните са помолили водолази да проверят дали е безопасно за масов достъп. Гмуркайки се, те се натъкват на всички видове риби, също и сом, сладководни охлюви и две баракуди, дълги по метър-метър и половина”, разказва инструкторът по гмуркане Джен.
Идва ред на едни от най-добрите места за плажуване. „Страхотна лагуна! Зад нас е плаж 91 - водите са кристално чисти. Морското разнообразие е страхотно”, отбелязва проф. Климент Найденов, който е декан на ГГФ-СУ, Explorers club Bulgaria.
„Непознатите земи”: Филипините - раят за приключения и емоции (ВИДЕО)
Ако сте се изтощили от плуването – Джуен може да ви продаде нещо за подкрепа и то без да излизате от морето. „Вместо да съм в магазина, магазинът идва тук, насред морето. Хората си пазаруват, понякога просто са във водата и си взимат снакс или нещо за пиене. Горещо е все пак”, споделя продавачът.
Края на морския ден можете да познаете по типичния за енергичните филипинци танц будотс.
Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
