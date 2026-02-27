Пакистанското правителство обяви официално, че въоръжените сили на страната са бомбардирали Кабул и Кандахар в отговор на атаката на Афганистан срещу пакистански гранични военни съоръжения.

„Удари бяха нанесени по обекти на афганистанските талибани в Кабул, в провинция Пактия и в Кандахар“, написа пакистанският министър на информацията и радиоразпръскването Атаулах Тарар в социалната мрежа X.

Открита война между Пакистан и Афганистан. Така външния министър на Пакистан описа последните сблъсъци между двете азиатски страни. Пакистан нанесе удари от въздуха в Кабул и други градове. Смята се, че са поразени щабове и командни центрове на талибаните в няколко провинции.

Междувременно от канцеларията на пакистанския премиер Шехбаз Шариф съобщиха, че към петък сутринта са ликвидирани 133 афганистански талибани. Над 200 са ранените, информира правителственият говорител Мошараф Заиди.

Афганистан нанесе удари по Пакистан, Исламабад обвини Кабул в "непровокиран обстрел"

"Предполага се, че броят на пострадалите след ударите по военни обекти в Кабул, Кандахар и Пактия е много по-голям", поясни Заиди, добавяйки, че 27 гранични поста на афганистанските талибани са разрушени, а девет са превзети.

Афганистан атакува гранични райони в Пакистан и обяви, че е завзела гранични пунктове и казарми.

По-рано "Франс прес" съобщи, че мощна експлозия е разтърсила афганистанската столица Кабул, часове след като талибанското правителство обяви, че силите му са започнали да нанасят удари срещу Пакистан. Експлозията е била чута, след като поне един изтребител е прелетял над града. Последвал обстрел.

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън

Конфликтът е резултат от напрежение, което се трупа от месеци. Пакистан обвинява Афганистан, че укрива терористични групи, които извършват атентати на пакистанска територия. Талибаните отричат.

Редактор: Станимира Шикова