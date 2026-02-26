Афганистанските военни власти заявиха, че са започнали да нанасят удари срещу Пакистан в отговор на пакистанските въздушни удари от преди няколко дни, предаде "Асошиейтед прес". В изявление, публикувано от медийния офис на афганистанските военни сили в източната част на страната, се посочва, че тази вечер са започнали "тежки сблъсъци в отговор на последните въздушни удари, нанесени от пакистанските сили в провинциите Нангархар и Пактия".

От своя страна силите за сигурност на Пакистан отговориха на "непровокиран обстрел" от страна на силите на афганистанските талибани в няколко точки по границата, обяви пакистанското Министерство на информацията, цитирано от "Ройтерс".

В публикация в X министерството съобщи, че силите на талибаните са открили огън в няколко сектора в провинция Хайбер-Пахтунхва (бившата Северозападна гранична провинция) и че пакистанските войски са отговорили "незабавно и ефективно", нанасяйки тежки загуби и унищожавайки голям брой гранични постове и оборудване.

"В отговор на повтарящите се провокации и нарушения от страна на пакистанските военни кръгове, започнаха мащабни настъпателни операции срещу пакистански военни позиции и съоръжения по линията Дюранд" (международната граница между двете страни, която Афганистан официално не признава), заяви в X говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид, цитиран от "Ройтерс".

В неделя пакистанската армия нанесе удари по границата с Афганистан, като заяви, че въздушните удари са били насочени към лагерите на "Тахрик е Талибан Пакистан" и местно разклонение на "Ислямска държава" в Източен Афганистан. Източници от службите за сигурност съобщиха, че са били убити най-малко 70 бойци.

Афганистан отхвърля твърденията на Исламабад, като заяви, че при атаките са били убити десетки цивилни, сред които жени и деца.

Редактор: Станимира Шикова