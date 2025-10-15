Две нови експлозии бяха чути днес в центъра на афганистанската столица Кабул, съобщиха журналисти от "Франс прес" на място, на фона на сблъсъците между Афганистан и Пакистан.

Говорителят на афганистанското талибанско правителство Забиула Муджахид заяви, че са експлодирали резервоар с петрол и електрически трансформатор, което е предизвикало пожари в Кабул.

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорците на сгради, засегнати от експлозиите, съобщиха журналистите на АФП.

Миналия четвъртък столицата на Афганистан бе разтърсена от две мощни експлозии. Те, за които талибанското правителство обвини Пакистан, станаха прелюдия към смъртоносни сблъсъци по афганистанско-пакистанската граница, които продължават и днес.

