Международният валутен фонд (МВФ) обяви, че Управителният му съвет е одобрил четиригодишен заем от 8,1 млрд. долара за Украйна, уточнявайки, че 1,5 млрд. долара ще бъдат изплатени незабавно, предаде "Ройтерс".

МВФ добави, че новото споразумение по Програмата за разширено финансиране (Extended Fund Facility) e част от пакет международна помощ в размер на 136,5 млрд. долара за Украйна, която тази седмица отбеляза 4 години от началото на руската инвазия.

Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

“Украйна и нейният народ преживяват дълга и опустошителна война вече над четири години със забележителна издръжливост. Чрез умела политика, подкрепена от Програмата за разширено финансиране от 2023 г., и с изключителната финансова подкрепа на международни партньори властите поддържат цялостна макроикономическа и финансова стабилност, постигнаха напредък в националните приходи и задвижиха някои ключови реформи", каза в края на заседанието на Управителния съвет управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, цитирана от официалния сайт на организацията.

При посещението си в Киев в средата на миналия месец тя заяви, че ще поиска от Управителния съвет на МВФ да одобри новата кредитна програма, като подчерта значението на осигуряването на стабилно финансиране на страната.

Редактор: Станимира Шикова