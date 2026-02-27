Локално примирие влезе в сила днес в района на Запорожката атомна електроцентрала в Югоизточна Украйна. Целта е да се позволи ремонт на електропроводи.

Централата е под руски контрол от началото на войната. В момента тя не произвежда електроенергия и разчита на външно снабдяване, за да поддържа охлаждането на ядреното гориво и да не се стигне до сериозен инцидент.

МААЕ: Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ

Русия и Украйна многократно си отправиха взаимни обвинения, че излагат на риск безопасността на съоръжението чрез военни действия в близост до него.

Подобно локално примирие беше договорено и миналата година, когато електропроводите бяха прекъснати за седмици и централата разчиташе на аварийни дизелови генератори. Последното примирие бе постигнато със съдействието на ръководителя на Международна агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

Руски представители заявиха, че един от външните електропроводи остава в експлоатация, а ремонтът на повредените ще продължи най-малко седмица. По техни данни нивата на радиация са в нормални граници.

МААЕ: Ремонтират електропроводите към Запорожката АЕЦ

Контролът и управлението на централата остават сред спорните въпроси в рамките на бавно напредващите мирни преговори с посредничеството на САЩ, които се очаква да бъдат подновени в Женева идния месец.

