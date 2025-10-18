Ремонтни дейности по повредените външни електропроводи към украинската Запорожка атомна електроцентрала са започнали след четириседмично прекъсване. Това заяви днес генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от „Ройтерс“.

Назначеното от Русия ръководство на централата потвърди ремонтните дейности, заявявайки, че те са станали възможни благодарение на „тясно сътрудничество“ между МААЕ и руската държавна ядрена корпорация „Росатом“.

Руското министерство на отбраната ще играе ключова роля за осигуряване на безопасността на ремонта, съобщи централата в канала си в Telegram.

Руските сили превзеха Запорожката АЕЦ, най-голямата в Европа, през първите седмици след нахлуването си в Украйна през февруари 2022 г.

В момента тя не произвежда електроенергия, но разчита на външно захранване, за да поддържа ядрените материали охладени и за да се предотвратят сериозни аварии.

