Върховния касационен съд реши да върне делото за побоя над директора на Областната дирекция на МВР-Русе старши комисар Николай Кожухаров в Окръжния съд във Велико Търново. Решението е окончателно.

Първоначално в Окръжен съд – Русе беше образувано дело срещу четирима обвиняеми. На Кирил Гочев, Жулиен Казимов и Виктор Иванов - за причиняване на лека телесна повреда на директора на полицията - Георги Димитров. На четвъртия, който е непълнолетен, беше повдигнато дело за причиняване на тежка телесна повреда на Кожухаров.

Шефът на МВР в Русе е в тежко състояние след побой, четирима са задържани

Заради отводи на всички съдии от Окръжния съд в Русе делото беше изпратено в Окръжен съд – Велико Търново, след което на ВКС за определяне на друг съд, който да го разгледа. Но Касационният съд взе решение делото да остане в старопрестолния град.

Припомняме, че на 4 септември четиримата обвиняеми бяха задържани за побой над старши комисар Николай Кожухаров. Трима от тях бяха на 19 години, а най-малкият - 15-годишен. Всички с чисто съдебно минало. Те пътували в лек автомобил, който преминал с много висока скорост по една от малките улички в центъра на града. Това станало и повод за забележка, направена от страна на директора на областната дирекция и негов съсед, които се прибирали към дома си. Кожухаров беше настанен в болница в Русе в тежко състояние, а на 19 септември беше изписан .

Редактор: Цветина Петрова