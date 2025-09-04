Четирима души са задържани за побоя над шефа на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Заместник-директорът на полицията в Русе Александър Викторов заяви, че трима от тях са на 19 години, а най-малкият е 15-годишен. Всички са с чисто съдебно минало.

Кожухаров е настанен в болница в тежко състояние. Представител на болница "Канев", където е настанен комисарят, заяви, че е загубил над 1,5 литра кръв и е настанен в интензивно отделение. Извършена му е животоспасяваща операция, като в момента е в стабилно състояние.

Свадата е започнала след направена забележка от неговата страна към младежи, които дрифтили с автомобили. По данни на NOVA ст. комисарят Николай Кожухаров се е легитимирал.

Кметът на Русе Пенчо Милков потвърди за случая. В пубикация във Facebook той написа, че няма да търпи насилие и безнаказаност. Изискал е извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Вътрешният министър Даниел Митов и главният секретар на МВР Мирослав Рашков проведоха оперативно съвещание с ръководния състав на ОДМВР-Русе. На него, освен конкретния случай, е обсъдена и цялостната среда за сигурност в областта. В резултат главен комисар Рашков е разпоредил засилено полицейско присъствие, особено в тъмната част на денонощието, както и усилен контрол срещу агресивното и рисково шофиране. Започва и специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества.

На извънреден брифинг в крайдунавския град министърът на вътрешните работи Даниел Митов даде ясна оценка на случилото се: „Тази нощ беше извършено посегателство срещу български полицай, и то не кой да е, а директорът на Областната дирекция на МВР в Русе. Това е посегателство не просто срещу един човек, това е посегателство срещу институцията, призвана да гарантира върховенството на закона. Навсякъде във всяка демокрация, посегателството срещу полицай се приема като посегателство срещу държавата“.

Министър Митов подчерта, че подобни деяния ще бъдат преследвани с максималната строгост на закона и коментира арогантността на извършителите, като заяви: „Доколкото разбрах, един от нападателите е заявил, че не го интересува кой е това и че искал личното си пространство. Е, през усилията на всички институции, оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много, много стеснено“.

В същия дух продължи и главният секретар на МВР, гл. комисар Мирослав Рашков, който обяви конкретни цели: „Ще бъдат засилени абсолютно всички мерки по контрол на движението по пътищата, по засилено присъствие в тъмната част на денонощието. Тук ще бъдат включени служители и от жандармерията, и от останалите подразделения на МВР“.

Прокуратурата също зае категорична позиция. Представител на обвинението уточни, че е образувано досъдебно производство за две престъпления: „За квалифицирано хулиганство, за което се предвижда наказание лишаване от свобода до пет години, и за нанасянето на средна телесна повреда по хулигански подбуди, за което се предвижда от две до десет години“.

Кметът на Русе, Пенчо Милков, изрази съмнение, че нападението е било случайно, като се позова на разпознаваемостта на полицейския директор в града: „Според мен с пълно съзнание са били, изправяйки се пред такъв човек, който ти прави забележка, не само да го обидиш, не само да сломиш някаква съпротива, а да агресираш върху него“.

Реакции дойдоха и от най-високо държавно ниво. Президентът Румен Радев определи случилото се като „символ на разпада на държавността“ и допълни: „Основната функция на държавата е да гарантира здравето и живота на своите граждани. Когато тя не може да го направи даже за директор на Областна дирекция на МВР, ние вече говорим наистина за разпад на държавността“.

В писмена позиция лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски също осъди насилието, като го нарече „изключително опасен синдром на безнаказаност и липса на респект на млади хора към органите на реда, законът и реда в държавата“, настоявайки за незабавни действия и прилагането на цялата строгост на закона.

"Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!" , добави кметът.