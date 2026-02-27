САЩ разрешиха на част от служителите на посолството си и техните семейства да напуснат Израел от съображения за сигурност, съобщи дипломатическата мисия, цитирана от "Ройтерс".

От посолството посочват , че е възможно без предварително известие Посолството на САЩ да въведе нови ограничения в движението на американските държавни служители от състава на мисията и техните семейства, като мерките ще се отнасят за посещенията в някои райони на Израел, Стария град на Йерусалим и Западния бряг.

Всички граждани на САЩ са посъветвани да напуснат Израел, докато все още има пътнически полети, допълва "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова