Снимка: iStock
Американските граждани са посъветвани да напуснат Израел, докато все още има пътнически полети
САЩ разрешиха на част от служителите на посолството си и техните семейства да напуснат Израел от съображения за сигурност, съобщи дипломатическата мисия, цитирана от "Ройтерс".
От посолството посочват, че е възможно без предварително известие Посолството на САЩ да въведе нови ограничения в движението на американските държавни служители от състава на мисията и техните семейства, като мерките ще се отнасят за посещенията в някои райони на Израел, Стария град на Йерусалим и Западния бряг.
Всички граждани на САЩ са посъветвани да напуснат Израел, докато все още има пътнически полети, допълва "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
