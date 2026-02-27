Китай посъветва гражданите си да избягват да пътуват до Иран и призова онези, които са в страната, да се евакуират възможно най-бързо. Пекин се позова на обстановката в сферата на сигурността, предадоха "Синхуа" и световните агенции.

САЩ разрешиха на част от персонала в посолството си в Израел да напусне от съображения за сигурност

Призивът идва на фона на засилването на напрежението между Вашингтон и Техеран, отбелязва китайската държавна новинарска агенция.

Редактор: Цветина Петрова