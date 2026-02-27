Снимка: iStock
Димитър Бербатов: Искам да помогна с идеи и предложения на спорта в България
„Историите на Мария Йотова”: Четири години война през очите на три украински жени
Христиана Тодорова - за силата и новите предизвикателства в спорта и живота
Нови цени на водата от 1 март: Поскъпване с до 14% в част от страната
Спортни новини (01.03.2026 - обедна)
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Рене Карабаш за номинацията за наградата „Букър” и пътя на романа „Остайница”
Поводът - интервю с Иван Брегов в ефира на „Здравей, България”
Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призовава гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия "правоприемник" на Мартин Божанов-Нотариуса, да ги предоставят.
Поводът - твърденията на Иван Брегов пред „Здравей, България”, според които „Мартин Божанов-Нотариуса има "правоприемник", а във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси".
От ВКС допълват, че няма нито писмен, нито устен сигнал.
