Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призовава гражданите, които разполагат с данни, подкрепящи твърденията за съдия "правоприемник" на Мартин Божанов-Нотариуса, да ги предоставят.

Поводът - твърденията на Иван Брегов пред „Здравей, България” , според които „Мартин Божанов-Нотариуса има "правоприемник", а във Върховния касационен съд има съдия, който се занимава с тези въпроси".

От ВКС допълват, че няма нито писмен, нито устен сигнал.

