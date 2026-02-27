Областните дирекции на МВР в Разград, Търговище и Габрово вече имат нови директори.

В Разград поста заема Петър Ванев.

В Търговище е назначен Мариан Михайлов, а в Габрово - Георги Георгиев. Това съобщиха от пресцентъра на МВР за NOVA.

Директорът на областната дирекция в София също е преназначен, но все още не е ясно кой ще заеме длъжността.

Сред областните градове, за които се спекулира, че ще има промяна, са Перник, Благоевград, Бургас и Кюстендил, но към този момент информацията не се потвърждава.