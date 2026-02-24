Смяната на областните управители в страната от служебната власт предизвика остри политически реакции в парламента. Част от формациите заподозряха кадрово влияние на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато от самата коалиция категорично отрекоха да са посочвали свои кадри.

Павела Митова от „Има такъв народ“ заяви, че рокадите са били очаквани. Според нея още от публично разпространени записи ставало ясно, че от ПП-ДБ се стремят да овладеят „всяка една структура на държавата“. По думите ѝ новоназначените областни управители са координатори на „Продължаваме промяната“ или на „Демократична България“ в съответните региони.

Служебният кабинет смени всички областни управители

Димо Дренчев от „Възраждане“ също отправи критики, като заяви, че всички нови назначения са свързани с ДБ или ПП. Той допълни, че според него предстоят и нови кадрови промени, включително сред директори на болници и ръководители на областни дирекции на МВР.

Атанас Атанасов от БСП коментира, че подобни действия могат да бъдат възприети като нормална реакция на ново служебно правителство, но според него в случая става дума за „безмерна наглост“. Той обвини ПП–ДБ, че заедно с ГЕРБ и ДПС са направили промени в Конституцията, а сега еднолично консумират власт, която по думите му „не произлиза от суверена“.

От коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ категорично отхвърлиха обвиненията. Венко Сабрутев заяви, че твърденията, че всички новоназначени са кадри на ПП–ДБ, не отговарят на истината.

Той подчерта, че служебният премиер има законовото право да извършва подобни промени и че основната му задача е да организира честни избори. Според Сабрутев целта на смените е именно да се гарантира прозрачен вот, а назначенията са на експерти, а не на партийни фигури.

