Двадесет души бяха осъдени общо на повече от 70 години лишаване от свобода за организиране и участие в престъпна организация за пране на пари след разследване на Европейската прокуратура в Милано и Палермо. Това са първите присъди по разследването "Моби Дик" , свързано с престъпна структура, заподозряна в схема за измами с ДДС на стойност над половин милиард евро, съобщи Европрокуратурата.

Разследването "Моби Дик" засяга престъпна организация, за която се смята, че е отговорна за схема за измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро. Между 2020 и 2023 г. са издадени фактури за продажби на безжични слушалки, лаптопи и други стоки на стойност над 1,3 милиарда евро.

Акция „Моби Дик”: Европрокуратурата разследва ДДС измами за 520 млн. евро, има заповеди за арести и у нас

На 23 февруари 2026 г. съдията по предварително производство на съда в Милано постанови присъди в едно от производствата. Петнадесет обвиняеми, подложени на превантивни мерки, поискаха да бъдат съдени по съкратената процедура, като се възползваха от намаляване на наказанията. Трима други обвиняеми сключиха споразумения за признаване на вина, в резултат на което им бяха наложени наказания лишаване от свобода. Присъдите бяха постановени за организиране и участие в престъпна група, измами с ДДС и пране на пари. Двама други обвиняеми вече бяха осъдени през ноември 2024 г. за пране на пари.

Съдията даде на петнадесетте подсъдими общо над 55 години затвор, в допълнение към постоянно лишаване от право да заемат публични длъжности и две години временно лишаване от право да извършват стопанска дейност. Тримата подсъдими, които сключиха споразумение с прокуратурата, също бяха осъдени на лишаване от свобода.

Престъпната организация е била структурирана в различни оперативни клетки и действала в редица държави от Европейския съюз и извън него. Групата е функционирала чрез сложна мрежа от местни и чуждестранни компании, включително търговци, брокери и посредници.

Макар тези присъди да представляват значителна крачка в правилната посока, други части от съдебните производства все още продължават.

