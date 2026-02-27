Великобритания временно е изтеглила дипломатическите си служители от Иран заради влошената ситуация със сигурността в региона. Това съобщи британското правителство, цитирано от "Ройтерс".

Решението идва на фона на нарастващото напрежение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон разглежда възможността за действия срещу Техеран. В своята реч той подчерта, че предпочита дипломатическо решение, но няма да позволи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Китай призова гражданите си в Иран да се евакуират

От Министерството на външните работи на Великобритания уточниха, че възможностите за оказване на помощ на британски граждани в страната в момента са силно ограничени. Посолството в Техеран продължава да работи дистанционно и не предоставя консулски услуги на място, включително при извънредни ситуации.

Британските власти призоваха своите граждани да следят внимателно развитието на обстановката и да спазват указанията за сигурност, докато напрежението в региона остава високо.

