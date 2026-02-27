Снимка: iStock
Трусът е бил усетен в някои квартали на столицата Лима
Земетресение с магнитуд 5 беше регистрирано в централната част на Перу в четвъртък вечерта, предаде "Ройтерс", позовавайки се на информация на Националния сеизмологичен център на южноамериканската държава.
Трусът е бил усетен в някои квартали на Лима. Дълбочината му е била 53 км, а епицентърът - южно от перуанската столица.
Към момента няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Иво Тасев, БТА
