Земетресение с магнитуд 5 беше регистрирано в централната част на Перу в четвъртък вечерта, предаде "Ройтерс", позовавайки се на информация на Националния сеизмологичен център на южноамериканската държава.

Трусът е бил усетен в някои квартали на Лима. Дълбочината му е била 53 км, а епицентърът - южно от перуанската столица.

Към момента няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети.

Редактор: Станимира Шикова