Те събират стотици хиляди гледания в TikTok и YouTube и са канени в токшоута по държавните телевизионни канали – чужденци, които са се преместили в Русия, в търсене на традиционни ценности. Руските власти активно им помагат. Наскоро Владимир Путин подписа два указа, които улесняват получаването на визи и разрешителни за пребиваване за чужденци, споделящи руските ценности. Местните медии пишат за масово преселване на чужденци от западни държави, включително Германия, към Русия. Но доколко това е вярно? Защо чужденци се местят в Русия? И как историите им се използват от руската пропаганда?

„Дойче Веле” разговаря с предприемача Ремо Кирш. Той се мести в Русия със съпругата си Биргит от град Потсдам, близо до Берлин. Сега живее в село край Нижни Новгород – на 450 км от Москва. Там двойката изгражда селище за други хора, които искат да живеят в Русия. "Искаме да живеем в мир, на село, спокойно и комфортно, и повече да не бъдем част от тази система. Да, войната беше предвидима и желана от така наречения ценностно ориентиран Запад", споделя Кирш.

Кирш, както и някои други, които са се преместили в Русия, активно показват новия си живот пред журналисти. "Всичко е доброволно. Никой никога не ми е предлагал пари, никой не ми е казвал „кажи това“ или „кажи онова“. Казваш каквото искаш и то не се цензурира или регулира по никакъв начин – поне аз никога не съм изпитвал това", заявява Ремо.

Той получава руско гражданство при изключителни обстоятелства – с президентски указ. И не е единственият. Германският готвач Максим Житников също иска гражданство директно от Владимир Путин. "С радост бих се отказал от германското си гражданство и бих получил руско", казва той.

Житников твърди, че е напуснал Германия заради ЛГБТ пропаганда, но журналисти посочват фалита му като възможна причина.

Други, които напускат Германия, за да идат в Русия, посочват строгото законодателство за закрила на децата. Сред тях е и Катарина Миних. "Двете ни най-големи дъщери бяха отнети от нас", споделя Миних. По-късно става ясно, че децата не са били отнети без причина. След като навършва пълнолетие, най-голямата дъщеря на Катарина се връща в Германия и разказва на журналисти, че родителите ѝ са ги малтретирали.

От скоро преселилите се активно споделят детайли за новия си живот в социалните мрежи, включително и на немски език. Видеата на Лиза Граф стават изключително популярни. Журналисти обаче установяват, че тя и други чуждестранни блогъри са били специално поканени от политици на организирани медийни обиколки из руски градове.

