„Парамаунт Скайданс” купува „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара. Това стана, след като „Нетфликс” се отказа от покупката след продължила месеци битка за едно от най-известните холивудски студия.

Купувачът получава контрол над „Уорнър”, заедно с филмите и медийните мрежи на емблематичното студио. Експерти смятат, това придобиване би могло значително да промени медийния пейзаж. Според източници, в следващите месеци „Парамаунт” ще поиска одобрение за сделката и от Европейския антитръстов регулатор.

„Парамаунт Скайданс” изненада с контраоферта за придобиването на „Уорнър Брадърс”

Редактор: Дарина Методиева