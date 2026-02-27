Снимка: getty images
Купувачът получава контрол над „Уорнър”, заедно с филмите и медийните мрежи на емблематичното студио
„Парамаунт Скайданс” купува „Уорнър Брос” за 111 милиарда долара. Това стана, след като „Нетфликс” се отказа от покупката след продължила месеци битка за едно от най-известните холивудски студия.
Купувачът получава контрол над „Уорнър”, заедно с филмите и медийните мрежи на емблематичното студио. Експерти смятат, това придобиване би могло значително да промени медийния пейзаж. Според източници, в следващите месеци „Парамаунт” ще поиска одобрение за сделката и от Европейския антитръстов регулатор.
