Германия направи първата сериозна крачка към възстановяване на военната си готовност. От следващата година ще бъде въведена задължителна регистрация за мъжете над 18-годишна възраст и ще им бъде изпращан въпросник, който те са длъжни да попълнят. Целта е да бъде установен интересът им към служба в Бундесвера.

Наборната служба първоначално ще е на доброволен принцип. Ако броят на доброволците не е достатъчен, законът дава възможност за активиране на задължителна военна служба.

Дотук се стига след дълга дискусия. Тя стана още по-осезаема след началото на войната в Украйна, както и след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

От началото на годината в страната излизат различни данни от разузнавателните служби и от високопоставени генерали в армията, които казват, че в момента Русия увеличава производството си на боеприпаси много осезаемо, че руската икономика се превръща във военна и те не изключват да има някакъв вид конфронтации между Русия и страни от НАТО. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че промяната връща Германия на пътя на професионалната армия.

Още когато встъпи в длъжност, Мерц даде заявки, че иска Бундесвера да се превърне в най-силната армия в Европа и сега военният министър Борис Писториус трябва да привлече хиляди доброволци, които да застанат в редиците на армията, като планът му е следният:

- От следващата година ще бъде изпращан въпросник, който мъжете ще са длъжни да попълнят, а за жените ще е по желание. Целта е да бъде проверен интереса към армията. След това подходящите кандидати ще бъдат поканени на медицински преглед.

Ще се върне ли задължителната военна служба в Германия

- От 1 юли 2027 година, когато вече са събрани достатъчно лекари, има нужните капацитети, този преглед ще стане задължителен за мъжете, родени след 2008 година, независимо дали те имат интерес, или не. Целта е да бъдат създадени регистри и в тези регистри да се знае с какъв капацитет разполага страната. След отмяната на военната служба през 2011 година няма данни колко мъже са здравословно в състояние да служат в германския Бундесвер.

- В случай на застрашаване на сигурността, ако не е набран нужният брой доброволци, е възможно да бъде върната задължителната военна служба, но това трябва да бъде гласувано от Бундестага.

Как тази служба ще стане привлекателна за младите хора? От Бундесвера посочват висока основна заплата - 2300 евро първоначално, както и безплатни настаняване, медицински грижи, пътуване с влак и субсидия за шофьорска книжка клас B.

За да бъдат изпълнени целите на НАТО, трябват 460 000 германски войници, а в момента в Бундесвера има малко под 183 000.