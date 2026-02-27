Пакистан бомбардира райони в Афганистан в петък , след като афганистанските талибани по-рано обявиха мащабна офанзива срещу пакистански военни постове близо до границата. Това е поредната ескалация на напрежението между съседните държави.

Афганистанското талибанско правителство заяви, че е започнало офанзива срещу пакистански военни бази близо до границата в четвъртък вечерта. Пакистан отговори в рамките на часове, бомбардирайки цели в афганистанската столица Кабул, а също така в Кандахар и Пактика - афганистански провинции близо до 2600-километровата му граница.

Десетки убити и ранени при пакистански удари в Афганистан

Бомбардировките са най-сериозното събитие в продължаващото напрежение между двете страни, които през октомври миналата година се договориха за прекратяване на огъня след седмица на смъртоносни сблъсъци.

Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан след сблъсъци и размяна на огън

Какво знаем досега

• Първите съобщения започнаха да се появяват в четвъртък, 26 февруари. Според изявления на представители на талибаните офанзивата е започнала в 20:00 ч. местно време (15:30 ч. по Гринуич) по границата в провинциите Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Пакистан бързо отвърна, като заяви, че талибаните са „сбъркали в преценката си и са открили непредизвикан огън по множество обекти“ от другата страна на границата в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва. По думите на Исламабад това е посрещнато с „незабавен и ефективен отговор“ от пакистанските сили за сигурност.

• В ранните часове на петък сутринта Пакистан предприе серия от въздушни удари срещу Афганистан, поразявайки цели в Кабул и в гранични провинции. Допълнителни огнища на насилие бяха регистрирани близо до ключовия граничен пункт "Торкхам", разположен между Пешавар и Джалалабад, съобщават журналисти на AFP на място. Забихула Муджахид, говорител на афганистанските талибани, публикува, а впоследствие изтри, съобщение в X, че групировката е нанесла удари рано в петък по пакистански военни позиции в Кандахар и Хелманд - провинции в Афганистан. Афганистанските талибани заявиха, че в петък сутринта са извършили въздушни удари по няколко цели на територията на Пакистан. Източници от талибанското правителство съобщиха пред "Би Би Си", че става дума за атаки с дронове, изстреляни от Афганистан. Пакистански военен служител потвърди, че дронове на афганистанските талибани са били насочени към три обекта - артилерийското училище на армията в Наушера, район близо до военна академия в Абботабад и място в близост до начално училище в Сваби. Летателните средства обаче са били унищожени.

Pakistan bombed Taliban government targets in Afghanistan's major cities overnight, officials from both countries said, with Pakistan's defence minister describing the conflict as 'open war' https://t.co/oY40T7r8Ap pic.twitter.com/vYJkHRjVKW — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Тези атаки са безпрецедентни. Смята се, че талибанските бойци разчитат основно на достъпни на пазара дронове, снабдени с импровизирани взривни устройства, което ограничава техния обсег и способност за прецизно поразяване на цели.

Какво казват държавите?

Както и при предишните сблъсъци между пакистанските и афганистанските сили, всяка страна обвини другата, че е атакувала първа. И двете твърдят, че са нанесли тежки загуби на другата страна.

Pakistan has struck Kabul and declared it’s in an ‘open war’ with Afghanistan, after Islamabad accused the Afghan Taliban of opening fire along the shared border.



The fighting follows days of hostilities, despite a ceasefire agreement in October. pic.twitter.com/uQO1NT4H9f — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2026

• Пакистанският премиер Шехбаз Шариф заяви, че силите на страната му са успели да „смажат“ враговете си, докато министърът на отбраната е обявил „открита война“ на талибаните в Афганистан.

• Афганистанските талибани „ще отвърнат на удара, ако бъдем нападнати, но в момента няма да започваме сблъсъци“, каза военен говорител на талибаните пред "Би Би Си".

Главният говорител на групировката Забихула Муджахид заяви, че при офанзивата са убити „много“ пакистански войници и са пленени други. Това твърдение беше отречено от пакистанските власти.

Мошараф Заиди, говорител на пакистанския премиер, заяви, че към 22:50 по Гринуич в четвъртък 133 афганистански талибански бойци са били убити и над 200 са ранени от пакистанските сили. "Би Би Си" не е успяла да потвърди тези данни.

Представители на ООН призоваха за незабавна деескалация на боевете. Иран, който граничи с двете държави, предложи да посредничи. Иранският външен министър Абас Аракчи отбеляза, че в момента е Рамадан, „месецът на самоконтрола и укрепването на солидарността в ислямския свят“.



Китай, който се смята за приятелски настроен както към Афганистан, така и към Пакистан, призова за прекратяване на огъня, а говорителят на външното министерство Мао Нинг призова двете страни да „запазят спокойствие и да проявяват сдържаност“.

Външният министър на Саудитска Арабия, съюзник на Пакистан, се срещна със своя пакистански колега, за да обсъди начини за намаляване на напрежението.

Защо се случва това?

Въздушните удари идват след месеци на враждебност между двете страни. Последното сериозно изостряне на конфликта беше през октомври, след което беше постигнато крехко прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Турция и Катар.

Исламабад обвинява афганистанското талибанско правителство в подкрепа на „антипакистански терористи“, които обвинява за извършването на самоубийствени атаки в Пакистан, включително и тази в джамия в Исламабад. Това твърдение е оспорвано от правителството на талибаните, което многократно е заявявало, че територията на Афганистан не се използва за заплаха за сигурността на други страни. От своя страна, Кабул обвинява Пакистан в извършване на непровокирани атаки, при които са убити цивилни. Пакистан твърди, че атакува само бойци.

По-рано тази седмица Пакистан извърши множество нощни въздушни удари срещу Афганистан, при които талибаните твърдят, че са убили най-малко 18 души, включително жени и деца.



Анализатори смятат, че е малко вероятно талибаните да водят конвенционална война срещу Пакистан. Афганистанските талибани обаче имат богат опит в партизанската война.

Последната вълна от пакистански удари е значима, тъй като те са насочени срещу правителствени обекти на талибаните, а не срещу терористични цели в Афганистан, заяви пред "Би Би Си" Майкъл Кугелман, старши сътрудник по въпросите на Южна Азия в Atlantic Council.„Сега целта е самият режим“, каза той.

Междувременно реториката на талибаните подсказва, че те са решени да „организират непрекъснати атаки“ срещу Пакистан, а това е ситуация, която може да доведе до реален конфликт.

Военният ръководител на афганистанските талибани Кари Мохамад Фасихудин заяви във видеопослание в петък, че Пакистан може да очаква „още по-решителен отговор“ в бъдеще.

